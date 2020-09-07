世界貿易組織（WTO）現任秘書長阿澤維多（62歲）於8月31日卸任後，該組織即將選出新任秘書長，南韓、英國、沙烏地阿拉伯、肯亞、奈及利亞等8國都推出候選人角逐大位。日内瓦當地時間7日，改選程序就會正式啟動，首輪磋商預定進行到9月16日。

原秘書長阿澤維多已於8月31日提前１年結束任期。WTO自6月8日啟動繼任者遴選工作。目前，獲提名的8名候選人分別來自墨西哥、奈及利亞、埃及、摩爾多瓦、南韓、肯亞、英國和沙烏地阿拉伯。

依照規定，首輪磋商將淘汰8名候選人中的3人，第二輪磋商再淘汰3人，最終再經成員國協商選出秘書長。預計最晚將在11月上旬選出新任秘書長。

日前，據德國貝塔斯曼基金會對WTO秘書長候選人的評估，南韓產業通商資源部通商交涉本部長俞明希、肯亞前貿易部長阿明娜•穆罕默德，以及摩爾多瓦前外交部長圖多爾•烏里揚諾夫斯基排名前3。

世貿組織於1995年開始運作，負責管理世界經濟和貿易秩序，總部設在瑞士日內瓦，現有164個成員國。

先前，美國總統川普曾指責該組織不公平地對待美國，並威脅退出，導致雙方關係緊張。阿澤維多提倡開放貿易和國際合作，希望推動更多貿易自由化，消除嚴重貿易扭曲，這明顯與美國主張背道而馳。

(中時 )