台灣首府大學與台南市農產運銷公司簽定策略聯盟，提供校舍空間設置農產品加工包裝作業區，未來也將透過產官學合作，協助研發農特產品及規畫行銷。（莊曜聰攝）

南市農產運銷公司與台首大合作，將閒置的校舍大廳改為農產品集散處理中心。（莊曜聰攝）

透過產官學聯盟合作，希望達到互惠雙贏的目標。（莊曜聰攝）

台南溪北地區大學在真理大學麻豆校區、南榮科技大學先後停招後，僅剩台灣首府大學一所，再加上少子化衝擊，為活化校舍、強化人才培育，校方7日與台南市農產運銷公司建立產官學合作關係，除了提供空間做為當季農產品集散包裝區外，未來也可透過該校餐旅、烘焙、觀光相關科系，結合在地農民、農會開發農產加工品及行銷，建立互惠雙贏。

台首大位於台84線「麻豆下營」交流道旁，距離中山高、南二高相當近，也串連南市山區交通，台南市農產運銷公司總經理李芳林說，該校位址有利於成為各區農特產品集聚中心，適合推廣食品加工、包裝運銷，因此從這次文旦產期開始時，就與學校合作，將致遠樓大廳空間改裝為文旦包裝集散場，工讀生也就近由該校學生支援。

李芳林也說，目前台南市農產運銷公司已售出2萬7000多箱文旦，超過10萬顆，還有向麻豆區農會進貨的柚子果醬及美妝業者推出的柚子面膜等，年度銷售額破千萬應該沒有問題。

台首大校長戴文雄指出，校方的餐旅、烘焙及觀光等相關學系之前就曾多次與南市府農業局及各地區公所合作，未來將強化相關學系的食品開發研究及休閒觀光農業的規畫能力，大力協助地方農業發展，也凸顯學校特色。

台南市長黃偉哲表示，透過農產運銷公司與台首大聯手，相信未來能達成提升農特產品附加價值的目標，今年文旦在產銷上頗為穩定，現在更要超前部署，建構產官學合作機制，照顧更多農民收益。

(中時 )