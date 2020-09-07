能海電能科技盛大舉辦EV-50發表暨台中旗艦店開幕活動。（馮惠宜攝）

能海電能科技盛大舉辦EV-50發表暨台中旗艦店開幕活動，營運長盧關仁強調，EV-5從消費者需求出發做設計，才會催生出快充、家充並行的雙充電系統。（馮惠宜攝）

在節能減碳趨勢下，電動機車市場已成兵家必爭之地，能海電能科技7日盛大舉辦全台首部輕型快充電動機車EV-50上市發表會，宣布搶進市值超過百億元的電動機車市場，台中旗艦店也同步開幕，現場賀客雲集，能海電動科技營運長盧關仁也坦言，以對手1／2價格切入市場，就是希望快速搶佔市佔率。

EV-50普通輕型電動機車，主打快充只要10分鐘，且兼具家充，是國內唯一一車雙充電動機車，尤其終身免月租費，且以競爭對手1／2價格、每輛399000定價策略，預估將掀起機車市場一波換電動車風潮。

能海電能科技盛大舉辦EV-50發表暨台中旗艦店開幕活動，除能海電能科技董事長范弘銓、營運長盧關仁，合作廠商長利科技董事長李明烽親自到場，大甲鎮瀾宮董事長、前立委顏清標、立委黃國書、台中市議員陳世凱、林德宇、李麗華等人都到場致賀，顏清標上台致詞時也盛讚EV-50經濟實惠、俗攔大碗、節能減碳。

其中採用的電池：長利科技董事長李烽也表示，使用在EV-50的長利電池優點是百分之百國產，續航力佳以及保固3年，這是電動機車業相當需要的電池，他坦承研發團隊與合作夥伴共同研發兩年才有這樣的成果，也成就了EV-50輕薄短小、續航力也夠、而且電池成本不會太高的競爭優勢，他也預祝能海電動機車大賣，這樣他的電池也會愈賣愈多。

盧關仁致詞時表示，EV-50採家充與快充兩套充電系統並行，且終身電池免月租費，讓消費者用多少、充多少，不需綁月租費；他也坦言能海電能科技切入電動機車比較晚，但經過市調，從消費者需求出發做設計，才會催生出快充、家充並行的雙充電系統，他也強調只要充電樁佈建愈多快充站，就能推升這輛機車銷售市佔率，初步目標是到2020年底至少要賣出一萬台。

盧關仁強調，EV-50絕對是市場的驚豔之作，不但方便、安全又好看，未來也會爭取與公用部門合作，不排除採類i-bike的方式，目標就是讓消費者能取得方便、便宜又好用的交通工具，也為減低台灣的空污做努力。

(中時 )