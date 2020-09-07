7月份上檔的「山水八里—八里人文與自然特展」是開館來首檔地方特展（戴上容攝）

十三行博物館在八里區落腳至今已邁入第18個年頭，今日推出「八里人看八里展」活動，只要民眾設籍八里或是在八里就學、工作，即日起至明年1月17日止，只要憑證件來館參觀「山水八里－八里人文與自然特展」，即可獲得隨機小禮物1份、免費八里柚子茶1杯、自售商品8折等優惠。

十三行博物館7月份上檔的「山水八里—八里人文與自然特展」是開館來首檔地方特展，展覽內容跨越歷史時期及史前時期，包括曾經盛行於八里的打石、牽罟產業相關器物，以及百件國定大坌坑考古遺址出土標本。

館長陳春蘭表示，八里從新石器時期早期開始，一直都是海外移民登陸北臺灣的最佳選擇地點，呈現相當多元的文化風貌。十三行博物館誠摯邀請八里的老住民、新住民，一同來博物館看展覽、敘敘舊，也歡迎大家來分享自己的故事。

在十三行服務多年的志工，也是八里在地人的康先生表示，之前由他帶隊的導覽行程，總是會提到八里以前的打石以及牽罟的盛況，但由於觀音山石禁採及海岸線變化，聽眾只能透過他的解說來「腦補」這些歷史畫面的空缺。

館方表示，博物館不只是八里鄉親的「厝邊」，更要當八里人的「客廳」。日後十三行也會舉辦各種展覽和考古體驗活動，歡迎民眾常來博物館走走，相互交流，逐步將八里人的日常點滴建置成為博物館未來的展覽議題！更多資訊請至十三行官網http：／／www.sshm.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https：／／www.facebook.com／13hangmuseum查詢。

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