《商情》需求不振 國內毛條挫近40％ 16:482020/09/07 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受澳洲羊毛拍賣市場持續下滑拖累，本周國內毛條報價也追隨下滑；業者指出，因未見需求回升，價格仍處低價盤跌。 據了解，上周澳洲羊毛拍賣市場(AWEX)價格繼續下滑，因供貨增加，在需求不振下，供貨又增加，進一步打壓羊毛拍賣價格。 業者表示，目前是傳統淡季，需求本就清淡，加上疫情影響及美中貿易的拖累，價格持續盤跌，綜觀今年年初累計至今國內毛條價格，已重挫近40%。 本周國內毛條及防縮毛條64支最新報價，每公斤皆較上周下跌0.5美元。(商品行情網) (時報資訊) #毛條 #羊毛 #拍賣市場 #盤跌 #供貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》需求疑慮 原油期貨跌逾3％ 10:002020/09/07 財經 《商情》運費承壓 BDI指數續跌近2.5％ 10:172020/09/07 財經 《科技》研調：顯卡需求續強 Graphics DRAM第四季易漲難跌 10:342020/09/07 財經 第3季價格飆漲 面板廠看旺 04:102020/09/07 財經要聞 農委會：國內豬禁用瘦肉精 國外不限 16:012020/09/07 財經 《國際金融》沙國大降價＋需求信心減弱 油價觸及7月來新低 15:232020/09/07 財經 《商情》供貨充裕 紅玉米飼料疲弱 15:582020/09/07 財經 《晨間解盤》技術面弱勢 波動加劇(日盛投顧提供) 09:022020/09/07 財經 《商情》進口貨衝擊 國內MIBK報價再降 11:592020/09/07 財經 《商情》原料帶動 亞洲POM市場受惠 15:062020/09/07 財經 財經熱門新聞 度小月 雄獅大砍實體門市 年底前「一周關一家」 - 財經 1張43萬台積電很貴？美媒3理由分析後大驚 - 財經 陸IC設計拚國產化 EDA是天險 - 產業財經 - 旺報 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 紅包沒了？ 年度運動會辦不辦 台積電回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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