受澳洲羊毛拍賣市場持續下滑拖累，本周國內毛條報價也追隨下滑；業者指出，因未見需求回升，價格仍處低價盤跌。

據了解，上周澳洲羊毛拍賣市場(AWEX)價格繼續下滑，因供貨增加，在需求不振下，供貨又增加，進一步打壓羊毛拍賣價格。

業者表示，目前是傳統淡季，需求本就清淡，加上疫情影響及美中貿易的拖累，價格持續盤跌，綜觀今年年初累計至今國內毛條價格，已重挫近40%。

本周國內毛條及防縮毛條64支最新報價，每公斤皆較上周下跌0.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)