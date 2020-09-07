勤誠(8210)8月合併營收新台幣6.67億元，較去年同期成長20.6％，累計1-8月營收新台幣49.34億元，年增17.7％。勤誠表示，因應雲端服務供應商（CSP）建置大型資料中心的需求，美、中兩大區域客戶拉貨動能強勁，帶動公司整體伺服器出貨量持續成長。展望下半年，雲端伺服器出貨動能可望延續，公司樂觀看待全年營收成長。

面對總體環境與美、中關係緊張的挑戰，勤誠擴大在台生產規模，除分散供應鏈風險，亦進一步整合在台研發資源，發揮高度客製化與彈性製造優勢，嘉義新廠預計將於2021年底開始貢獻營收。

研調機構TrendForce指出，疫情使得企業資本支出減緩的效應發酵，導致伺服器品牌出貨量在第三季將呈現季衰退趨勢，對伺服器採購轉向以租用雲服務為主，企業端伺服器需求走緩。然而勤誠長期耕耘白牌伺服器市場，透過與系統整合商出貨至終端資料中心客戶，近年除了美、中兩大區域客戶外，勤誠也持續開發歐洲、印度、韓國與東協市場等新市場，提高全球市佔率，維持公司成長動能。

(時報資訊)