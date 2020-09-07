工業電腦大廠研華（2395）公布8月自結合併營收42.95億元，較7月44.04億元小減2.48％、較去年同期48.25億元減少10.99％，為近5月低點。累計前8月合併營收339.89億元，較去年同期356.71億元減少4.71％，仍創同期次高。

研華表示，以各區域概況觀察，8月以歐洲與韓國市場表現較突出。就事業群而言，則以智能服務事業群（SIoT）較去年同期成長，其餘事業群則均較去年同期下滑。

若以前8月各區域概況觀察，研華指出，中國大陸、台灣與韓國市場較去年同期成長，美國與歐洲地區仍較去年同期下滑。以事業群部分，工業物聯網事業群（IIoT）與應用電腦事業群（ACG）較去年同期成長，其他事業群營收仍較去年同期下滑。

研華先前法說時表示，由於市場及客戶需求因疫情而轉趨保守，第二季接單季減約1成、7月低於去年單月平均，預期第三季合併營收將季減3～7％至4.4～4.6億美元（約新台幣130～136億元），毛利率估降至38.5～40.5％，營益率估降至15.5～17.5％。

研華預期，第三季美國及中國大陸營收仍可望小幅成長，歐洲預期續季減個位數百分比，但7月接單已明顯回升。台灣預期季減1成，北亞的南韓續繳雙位數成長，新興市場中的澳洲、越南、新加坡可望維持成長，俄羅斯及印度出貨則開始增溫。

由於下半年營運不確定性仍高，研華表示，短期營運聚焦健全現金流與降低庫存，對中長期邊緣運算與工業物聯網產業發展需求仍看好，將繼續積極投資研發團隊與相關技術，以準備疫情後的復甦需求。

(時報資訊)