2020「亞洲最佳企業雇主獎」明基佳世達集團再傳捷報，從162家企業中脫穎而出，蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮；今年因為新冠疫情影響，主辦單位HR Asia特別從得主中再精選出8家企業，授予「WeCare最佳員工關懷獎」，明基佳世達集團名列其中，顯示疫情下展現對員工的關懷不遺餘力，而備受肯定。 評選過程中，HR Asia對於明基佳世達集團善用數位工具，減輕疫情衝擊，並同時維護員工福祉的能力，感到印象深刻。明基佳世達集團今年特地設計兩個線上活動取代實體活動，不讓社交距離疏離了員工的向心力，「這些活動在疫情當中顯得貼心又特別！」HR Asia讚賞表示。

疫情肆虐下，員工健康是最重要的資產，明基佳世達集團舉辦「線上運動會」，鼓勵員工組隊報名，利用專屬App統計行走步數，提升群體運動意識；為顧及心靈健康，在工作與生活間取得平衡，「線上K歌聲友會」接著上線，邀請曾參與製作周杰倫專輯的音樂人擔任評審，設計二階段淘汰賽，讓員工盡情揮灑才華。此外，還加碼推出「線上影城」，與台灣三大影音平台合作，小額自費就能無限觀賞電影與影集6個月。

佳世達董事長陳其宏表示，「以人為本」是明基佳世達集團的核心價值，員工樂在工作，成就自己的同時也能認同公司，就能啟動良善循環。對員工的重視，也不會被疫情影響，今年維持調薪政策，並推出員工持股信託計畫，進一步延伸至員工退休後的照顧。感謝大家在疫情下與公司同在，蟬聯獲獎的榮耀，要歸功給所有的集團成員，未來將持續朝世界級的最佳企業雇主邁進。 明基佳世達集團舉辦多元化講座與活動，多元人才的學習發展，提供全球外派機會。疫情超前管理，演練遠距工作。乃至前瞻性企業經營成果，提供高於同業薪資待遇。 「亞洲最佳企業雇主獎」由HR Asia Magazine為亞洲各企業所舉辦的評比調查，是亞洲人力資源管理領域的權威獎項。HR Asia遴選相關行業專家代表組成的審查委員會，透過企業調查報告、員工匿名問卷調查、實地環境參訪等，以多面向的評鑑方式，來鑑定評比企業所呈現文化、環境、福利制度的完整性與真實性，選拔出不同領域的傑出企業品牌。

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