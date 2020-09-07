2021年志玲姊姊慈善年曆報到，富邦媒（8454）旗下通路momo購物網7日宣布即日起「2021年志玲姊姊慈善年曆」預購正式開跑。

新年度慈善年曆除了首度加入國民姊夫AKIRA，其中更收錄了許多志玲姊姊與姊夫未公開過的獨家照片在內，共推出桌曆及掛曆兩款，售價520元，以及桌曆加掛曆套組999元。

此外，透過momo購物網進行預購還可獲得乾洗手分裝罐、momo獨家四折口罩收納、直式口罩收納夾、以及志玲姊姊手寫小語貼紙等獨家限量好禮。

momo購物網統計去年志玲姊姊「2020．愛您愛您！」慈善年曆，包含桌曆、掛曆及三角桌曆共銷售超過7,300件，繳出亮眼成績。

富邦媒總經理谷元宏分享，momo購物網自與志玲姊姊慈善基金會合作義賣年曆邁入第7年，每年都獲得許多志玲的粉絲與消費者青睞，momo期望透過會員的支持一同散播愛與感動的種子至每個需要幫助的角落，為社會弱勢族群盡一份心力。

志玲姊姊於2010年開始，每年拍攝精美的慈善年曆，至今走過12個年頭。志玲姊姊分享，今年突如其來的疫情，意外地讓平時工作繁忙的她與姊夫有了更多相處時間，她說，2020年的生活有了巨大的改變，看待事情的角度、對待生命的態度、人與人相處的深度，這些變化，讓她有更多的時間檢視和反思，什麼對你而言最重要呢？其實，那些一直在身邊的，都是最珍貴的，你的家人、另一半、朋友，好好的擁抱並珍惜。幸福很純粹，快樂可以很簡單，展望未來，我們一起無懼向前。

(工商 )