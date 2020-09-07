台灣新冠肺炎疫情持穩，興起國內旅遊，受矚目的是跳島旅遊大熱門。交通部長林佳龍7日到台中視察時表示，交通部2023年為跳島旅遊年，投入「航、港、船、遊」建設，因疫情而提早在今年到來，但離島港埠設施需要加強，利用疫情期間將跳島旅遊的設施和服務品質做好，以備往後迎接更多觀光客。

林佳龍表示，台灣是海洋國家，交通部有10年藍色公路計畫，同時定2023年為跳島旅遊年，計畫投入「航、港、船、遊」建設，跳島旅遊因疫情影響而提早到來，並以郵輪環島方式呈現。包括基隆港、台南安平，高雄、花蓮及澎湖等都能上岸做深度旅遊，但原本規劃跳島旅遊包括金門、媽祖等離島，有些港埠設施還要加強建設、提高服務品質，因為跳島計畫提早上路，可能軟硬體還未到位。

林佳龍表示，目前國門管制，國人無法出國旅遊、國際觀光客也無法到台灣旅遊，利用這段時間把跳島旅遊設施和服務做好，當國門打開之際，就可迎接更多國際觀光客。他並強調，目前已有很多旅行社推出精緻跳島旅遊行程，業者也推出很多創意商品，將可帶來龐大商機。

針對華航更名影響航權，林佳龍則表示，華航塗裝在設計中，航發會有個小組在協助，如果有進一步的結果就會公布。

(中時 )