中國大陸的科興生物技術公司（Sinovac Biotech)表示，根據大陸官方啟動的新冠疫苗緊急使用方案，該公司90%的員工和家屬已經接種了Sinovac 研發的實驗性新冠病毒疫苗。

《美國之音》引述《路透》報導，科興生物首席執行官尹衛東星期天表示，有大約2000到3000名員工以及他們的家屬自願接種了該公司研發的「克爾來福」（CoronaVac）新冠疫苗。目前這項疫苗已經進入到第三階段的臨床試驗。

中國大陸於7月開始啟動新冠疫苗緊急使用方案，依《疫苗管理法》規定，當出現特別重大公衛事件，國家衛健委可在一定範圍、時限內緊急使用疫苗。可使用的群體包括：醫務人員、防疫人員、邊檢人員和保障城市基本運行的人員等，目前還不清楚緊急接種疫苗的具體人數。

尹衛東對《路透》說，新冠疫苗緊急使用所收集到的資料可以為疫苗的安全性提供證據，不過，這些資料不會被用來衡量是否准許疫苗用於商業用途的主要資料。

尹衛東說，接種疫苗者事前都被告之在接種後可能發生的副作用，以及這個疫苗只完成了初期和中期的試驗。醫生也會先詢問接種者的健康狀況。他說，人們接種後發生不良反應的機率「非常低」，他和妻子以及父母都接種了該公司研發的這個疫苗。

報導說，根據科興贊助的一份疫苗第2期試驗研究報告，該公司的克爾來福疫苗在接種後出現的副作用包括感到疲倦，發燒和疼痛，這些症狀大部分都很輕微。這份對600人所做的報告於上個月發表。目前還沒有任何疫苗通過了最後階段的大規模試驗，證明能有效和安全的保護人們免於感染新冠病毒。

上周六科興和中國的國藥集團(CNBG) 同時宣佈，另有4個國家同意對這2家公司的新冠病毒候選疫苗進行3期臨床試驗。其中土耳其和孟加拉准許科興在這2個國家進行第3階段試驗，國藥集團則是得到了塞爾維亞和巴基斯坦的許可。

科興生物研發的基於滅活新冠病毒微粒的疫苗已經在巴西和印尼進行過第3期試驗階段。由於大陸新增感染病例太少的情況下，這兩家公司希望在海外尋求更多的試驗資料。國藥集團副總裁張雲濤表示，該公司疫苗的第3階段試驗預計在10個國家有5萬人參與。另外，許多外國政府已對購買疫表示興趣，國藥預計至少有5億劑疫苗的海外訂單。

(中時新聞網)