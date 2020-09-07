宜蘭縣頭城大溪漁港今日上午傳出10人遭瘋狗浪捲入海中意外，目前已有4人死亡，幸運生還的51歲蔡姓男子表示，當時共有3波浪，第3波瘋狗浪來得又急又快，釣客們反應不及，一起被捲入海中，他當下立刻抱住旁邊一個行動冰箱，在海上載浮載沉10分鐘才被救起，直呼「當下人生跑馬燈都出現了，自己真的很幸運」。

蔡男指出，自己在屠宰場工作，剛好周一公休，便帶著小冰箱、釣具獨自前往大溪漁港釣魚，未料才釣沒幾隻魚就發生此事。

蔡男回憶當下，他那時坐在岸邊的行動冰箱上，連續打來3波浪，前2波並不大，釣客們皆不以為意，未料第3波瘋狗浪又強又高，他反應不及，被捲入海中，周邊多名釣客也是同樣情形。

蔡男表示，自己被捲入海上時，看見周圍有多個行動冰箱，他隨手抓住其中1個，隨著海流漂來漂去，本以為自己死定了，等了10分鐘，海巡人員突然出現將他抓起，這才意識到自己撿回一命，但直到現在回想起來仍心有餘悸。

羅東博愛醫院表示，蔡男因傷勢較輕，就護人員一開始先將他送往杏和醫院做初步救治，於下午3時許情況穩定後，轉送博愛醫院做後續治療，初判只有肺炎，但仍須住院觀察。

(中時 )