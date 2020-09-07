新冠肺炎疫情未歇，觀光局宣布無限期延長出國禁令，6月解封後國人開始瘋國旅，澎湖成為台灣最熱門的「類出國」旅遊度假目的地，7月入境旅客人次突破29萬人，8月份入境旅客人次更創新高，達到29萬9,544人，創下歷年單月新高，較去年同期成長將近9成，9月起進入秋冬季節，澎湖旅遊依然熱度不減。

為延續夏季澎湖旅遊熱潮，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處、澎湖縣政府與雄獅旅遊攜手開創澎湖多元旅遊型態及遊程，一同異業結盟合作行銷並響應菊島盛事，並規劃澎湖離島、軍事、生態及環島專車等不同於夏季玩法的特色遊程，結合郵輪環島及秋瘋季主題系列活動，擴大宣傳效益。

雄獅旅遊將位於東區黃金地段的忠孝概念館精心打造成「澎湖主題館」，換上一面波光璀璨的「閃耀澎湖」大型廣告，展現｢澎湖國際海灣燈光節」的絕美浪漫，同時於館內展售澎湖花生酥、海珍珠魚子醬、仙人掌手工蛋捲等熱銷伴手禮商品，並於9月下旬，雄獅欣講堂特邀兩位澎湖在地達人，澎湖媳婦人氣部落客花洛米與政大副教授鄭同僚分享澎湖美食、人文風情。

澎湖擁有豐富的觀光資源，雄獅旅遊規劃一系列的澎湖多元玩法，從類出國的郵輪跳島到無人島星空露營、忘憂島浮潛、環保海漂藝術結合等。接下來的秋冬遊程更是精彩，雄獅旅遊精心規劃了「秋遊澎湖6大主題趣」秋冬遊程，包含桶盤虎井大地藝術季雙島之旅、南寮蒙面女郎美食故事、西嶼東臺軍事眷村文化、網紅島可夢大環島巴士、馬拉松101K單車破風之旅、秋冬五星美食饗宴、牽罟網魚體驗等特色遊程。

(中時 )