「館長」陳之漢與「館主」王怡天，因「Infinite Power」T恤的商標侵權爭議鬧上法庭，王男認為館長同意不再侵權，卻又「賴皮」繼續賣，求償300萬元懲罰性違約金。台北地院今開庭，館長的律師李璇辰庭後批評，使用字體相似的英文字就被告侵權，根本是「文字獄」。

格鬥界高手王男是「降龍總武館」館主，2017年接受媒體採訪時，穿著自己設計的「Infinite Power」T恤亮相；館長2019年2月以「無限之力」為名，也開始販售印有「Infinite Power」字樣的T恤，並在臉書「飆捍」發布消息。

館長申請商標失敗，才知「Infinite Power」已被王男註冊，王男則是在2019年6月看到館長穿著「無限之力」T恤參加遊行，自認遭到侵權，遂找館長商談，同年8月雙方簽下和解契約，但王男發現館長事後仍在賣「無限之力」T恤，因而提告，依契約條文求償300萬元。

北院今開庭，王男的律師廖昰軒表示，館長未盡契約義務，繼續販售「Infinite Power」T恤，應負賠償責任；李璇辰則說，館長T恤設計的「Infinite Power」樣式LOGO，與王男設計、契約明訂的樣式截然不同。因雙方律師對於和解契約涵攝範圍，細節仍待確認，法官諭知9月21日再開庭。

李璇辰庭後表示，館長的「Infinite Power」T恤早在去年2月份就在賣，王男若認為侵權，雙方8月簽和解契約時就應加進契約裡，雙方在契約明訂禁用的樣式，並未涵蓋2月份T恤版本，館長才會認為沒問題繼續賣，如果使用相同英文字就要告侵權，根本是「文字獄」。

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(中時 )