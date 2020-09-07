王品衝刺營收火力全開，旗下甫自《台北台中米其林指南2020》中拿下「米其林餐盤推薦」的THE WANG，即日起推出下午茶、下午酒，提供了充滿細節的午茶套餐，一系列的鹹甜點，不只可以搭配茶或咖啡享用，也可請店內的專業侍酒師選杯氣泡酒，享受微醺的午茶時光。

THE WANG以開業不到一年的資歷獲得殊榮，而有「最年輕的米其林」封號，除餐點實力不容小覻外，輕奢優雅的空間氛圍，也適合在此享受愜意的午候時光。每套下午茶套餐＄880元，含精巧的前甜點、大器的主甜點、餐後小點、SORBET，飲品則可聞香選茶、咖啡、調飲或加價$200元由侍酒師搭配佐餐酒(10％服務費另計)，整套餐點呈現廚藝團隊的巧思與充滿人文風情的創作理念。

THE WANG午茶系列的甜點各個都像精緻的藝術品，配上夢幻具巧思的名稱，一上桌就讓少女們被粉紅泡泡包圍。其中，〈Mont. St. Michel 聖米歇爾的夢〉外層是咖啡可可慕斯、包裹花生乳餡，搭配堅果布朗尼蛋糕，層次豐富、香氣濃郁，命名靈感來自法國西部的「聖米歇爾山」圓錐形外觀，是知名世界文化遺產之一，也是天主教徒的朝聖地，期待這道甜點的美味也讓每位貴賓在嚐過後都想再次前來「朝聖」。

〈Pink Bubble粉紅泡泡〉粉紅草莓泡泡夢幻可愛，法式薄餅藏著布列塔尼，內餡夾北海道十勝乳酪與草莓玫瑰乳酪，這道甜點非常適合搭配Cerdon粉紅氣泡酒，莓果香氣、優雅的酸度在細膩氣泡中表現得恰到好處。

茶具選用英國兩百年茶具品牌－Wedgwood，以精緻骨瓷聞名，質地較一般瓷器更加堅硬不易碎裂，且具良好的保溫性及透光性，兼具美觀與實用特色。設計更由英國專門製造玉件的工匠，切割多層次的彩色碧玉，在金屬件內增添極富趣味與衝突性的變化，跳脫以往英式午茶花色，融和工藝與前衛讓您一秒置身歐洲。

(中時 )