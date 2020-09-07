捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）8月率團訪問台灣，在立法院發表演說時以中文表示「我是台灣人」贏得滿堂彩，但他昨（6）日上CNN捷克台辯論時，卻澄清從未說過台灣是獨立國家。對此，名嘴謝寒冰表示，「817這下該怎麼辦咧」？

捷克參議院議長韋德齊8月率團訪台，更公開用中文表示自己是台灣人，而他這番高調的台灣之旅，不僅觸怒大陸，稱捷克將為此付出沉重代價，連總統齊曼也大表不滿，6日接受媒體採訪時直言，韋德齊訪台是幼稚的挑釁。

對於齊曼的批評，韋德齊接受《CNN》專訪時反批齊曼對黨內說了3次謊。首先是齊曼從未說不准去台灣，而是建議不要前往；其次，他們沒有討論是否要在台灣參加會議，且齊曼對會議的見解有誤；最後則是他沒說過台灣是一個獨立的國家。

對此，謝寒冰今(7日)在臉書上表示，捷克議長韋德齊說了句：「我是台灣人」讓1450817感動不已，結果一回頭馬上宣稱自己不違反「一個中國」原則，還說自己從未說過台灣是個獨立的國家，「靠夭！鬧了半天，韋德齊是說自己是中國台灣人啊！1450817這下該怎麼辦咧？」

網友們也說，「諷刺而不失幽默，非常欣賞寒冰兄」、「所以捷克這國家厲害 為百姓追求最大利益，搞雙標，只有笨笨的民進黨，為自己利益，搞雙標」、「5條口罩生產線拿到了」、「綠粉臉很腫」。

(中時新聞網)