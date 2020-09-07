嘉義縣廖姓民眾5日下午以手機報案，指他和母親在司馬庫斯生態園區內迷路，橫山分局泰崗所據報後攜帶救援裝備，會同司庫遊客服務中心的部落青年，火速入山救援，花了近3小時順利將母子倆平安護送至遊客服務中心。

泰岡所所長劉約忠表示，尖石後山氣候不穩，傍晚氣溫遽降，對輕裝登山遊客非常不利，接獲報案後立刻與警員李定宸前往司馬庫斯，通知田埔消防小隊外，持續與廖男手機聯繫，請其與母親在現地不要移動。

劉約忠提醒廖男如有聽哨音要大聲回應，讓搜救人員能快速確認迷失點位置及早救援，2警就以哨子、手機交互使用，終於聽到廖男大聲呼救回應，會同山青依著回應聲響找到廖姓母子。

原來廖姓母子是沿著狩獵路徑往山谷走，途經分岔路口選擇陡峭直接下切的路，走了3公里後迷路。

警方花了約3小時找到廖姓母子時，2人已疲憊不堪，平安護送至遊客服務中心，母子稱第1次來司馬庫斯，因不熟悉地形而迷路，倖聽到哨音後以大聲呼救回應脫險，非常感謝警方及時援救，頻頻向山青等救援人員道謝。

橫山分局分局長黃國師提醒民眾，登山旅遊應帶齊禦寒、防雨裝備與食物，事前做好登山各項準備工作，包括路徑、氣候、體力評估，遇迷路不要驚慌，留在原處等待救援才是上策。

(中時 )