寒舍積極衝刺餐飲營收，台北喜來登旗下餐廳米其林餐盤推薦「辰園」、泰式餐廳「SUKHOTHAI」攜手推出「蟹詠．賦月」鮮蟹蟳宴，主廚嚴選新鮮現撈紅蟳、三點蟹，注入粵式及泰式料理食藝手法，引領舌尖品嘗膏腴脂豐的蟹蟳風味，盼藉米其林的光環帶動用餐人數，也填補暑假過後住房人數滑落的缺口。

「辰園」以道地粵式烹調手藝呈現多款經典鮮蟹美饌，招牌香江風味「避風塘三點蟹」、辛香甘醇「XO醬螃蟹粉絲煲」、濃郁鮮美「蟹黃豆腐煲」及原汁甘甜「清蒸花蟹」等菜色滿足饕客味蕾，每道售價1,080元起；「Sukhothai」則推出兩道鮮蟳美饌：酸香開胃的「涼拌香茅酸辣螃蟹」及南洋風情的「鳳梨紅咖哩螃蟹」，售價每兩150元，仲秋時節獻上多款秋蟹料理，親自品味「殼凸、螯飽、脂凝香」的鮮甜滋味。

以承載濃厚泰國文化聞名的Sukhothai餐廳，秉持完美呈現道地餐飲食尚指標，依循泰南獨有濱海風情，在蟹肉料理上食「蟳」樂趣！人氣推薦「鳳梨紅咖哩螃蟹」(150元／兩)，以自製紅咖哩醬，將大量的蒜頭、辣椒、香茅、南薑、檸檬葉一同拌炒，加入泰國魚露及椰漿調和溫潤口感，此道料理結合傳統泰式元素與在地風味，金黃濃稠的紅咖哩醬汁滿佈豐腴蟹肉，香氣濃郁辛香不嗆喉，佐搭清新甘甜的鳳梨丁，不僅增添層次豐盈的口感，更堆疊出繽紛色彩的視覺震撼。

另道酸香開胃的「涼拌香茅酸辣螃蟹」(150元／兩)，獨有的泰式香料運用於冰鎮後的清蒸紅蟳，拌入新鮮香菜、辣椒、香茅和紅蔥頭，淋上魚露與檸檬汁調合出酸香涮嘴滋味，以完美的香料比例彰顯海鮮的原始美味，每一口都可以感受到香茅風味、檸檬清爽酸度、海鮮鮮味及辛辣氣息，讓味蕾遨遊於熱情的南洋島嶼。此外，上述兩道料理亦可選擇沙公、沙母或紅蟳，完美展現秋蟹的鮮美滋味。

擅長鮮活海鮮料理的「辰園」，鍾安富主廚以精緻嬌美的三點蟹，研發多款秋蟹美饌：正宗港味「避風塘三點蟹」，源於香港銅鑼灣的避風塘，以大火油炸沙公鎖住扎實肉質，加入辣椒乾、炸蒜、胡椒粉等調味料均勻拌炒，艷紅蟹殼佐搭金黃蒜酥，外酥裡嫩且香脆可口，讓人意猶未盡。另一款經典必嚐「XO醬螃蟹粉絲煲」，以辰園招牌XO醬為底蘊拌炒，冬粉吸附飽滿湯汁和三點蟹的甘甜溫潤，鹹香滋味襯托出蟹肉鮮嫩多汁的肉質。

今年主廚更發揮巧思，嚴選來自俄羅斯「蟹中之王」美譽的帝王蟹入饌，設計一道極上之作：「蟹黃豆腐煲」分別以蟹黃、洋蔥與薑蓉的芡汁燜煮下，紮實的肉質與飽滿的蟹黃相輔相成，讓味蕾隨著爐火溫度更迭，在奢華的帝王蟹引領下盡情漫舞。另有講究原味呈現的「清蒸花蟹」，以清蒸手法和最少量的調味來展現蟹肉的清甜甘美，建議可以先品嚐肥美鮮嫩的秋蟹原味，再搭配薑末、白醋與糖融合的醬汁食用，主廚發揮經典道地的粵式料理手法，完整呈獻五味不同的品蟹樂趣。

(中時 )