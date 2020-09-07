甫出獄的假釋犯毛姓男子，因缺錢花用，強盜大同區長安西路一間超商，得手400元，檢警在案發後8小時，在萬華區一間三溫暖逮捕毛男到案，檢察官以攜帶兇器強盜罪聲押，法院傍晚以犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，裁定羈押。

毛嫌早在2006年間，連續強盜大台北地區10幾間超商，遭法院判決有期徒刑20定讞，今年5月5日剛從監獄假釋出獄，6日凌晨4點多，持水果刀喝令超商店員「不要動！」、「不然我就刺你！」隨即搶走收銀機內的400元現金與集點卡等物品，8小時後，警方在萬華區一間三溫暖內逮捕毛嫌。

法院認為，毛嫌對攜帶兇器強盜罪坦認不諱，經超商店員明確指認，與案發超商監視器畫面，確認就是毛嫌所犯案，且有水果刀為憑，犯罪嫌疑重大。加上，毛犯案時戴口罩、手套，且無固定住所，認定有逃亡之虞。而且，毛剛假釋出獄就犯下5年以上重罪，已嚴重危害社會治安，因而對毛嫌裁定羈押。

(中時 )