《商情》需求增加 銅箔基板價格上調 17:052020/09/07 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因筆記型電腦、遊戲機等用途的電子材料產品訂單增加，加上近期5G、伺服器和網通等產品需求不減，且銅價漲勢延續近5個月，促使9月國內銅箔基板價格上漲約1%，此已連續3個月調漲；另外玻璃纖維布與環氧樹脂因國內買氣不佳，皆維持平盤。 (時報資訊) #銅箔基板 #伺服器 #價格上 #筆記型電腦 #遊戲機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》需求增加 芝加哥大豆升至兩年多高價 10:512020/09/07 財經 產品組合優化、高階比重提升 晶呈獲利看增 17:502020/09/07 財經 《商情》原料帶動 亞洲POM市場受惠 15:062020/09/07 財經 《熱門族群》陸5G基建＋車市復甦 聯茂、台燿及騰輝營運拚回穩 09:262020/09/07 財經 美機場盤查 陸留學生批騷擾 04:102020/09/07 兩岸要聞 台光電、義隆 營運續衝可期 04:102020/09/07 證券．權證 《熱門族群》價漲撐腰 南亞科、華邦電走強 11:082020/09/07 財經 《熱門族群》台塑四寶Q3營收拚勝Q2 獲利還有股利撐腰 16:142020/09/07 財經 《台北股市》盤中焦點股：聯電、世紀鋼、宏泰、大亞、國喬、亞太電 10:172020/09/07 財經 鉭電供不應求 基美產能全開 04:102020/09/07 產業．科技 財經熱門新聞 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 台灣悲歌 大國債時代 勞工更廉價更貧窮 - 財經 沙國大砍價 國際油價重挫 - 全球財經 - 工商時報 疫苗今年上市太倉卒 逾半美國人不敢接種 - 全球財經 - 工商時報 1張43萬台積電很貴？美媒3理由分析後大驚 - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。