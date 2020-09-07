因筆記型電腦、遊戲機等用途的電子材料產品訂單增加，加上近期5G、伺服器和網通等產品需求不減，且銅價漲勢延續近5個月，促使9月國內銅箔基板價格上漲約1%，此已連續3個月調漲；另外玻璃纖維布與環氧樹脂因國內買氣不佳，皆維持平盤。

(時報資訊)