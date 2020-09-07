美股在迭創高峰後陷入劇烈震盪，外媒上周末報導，美國考慮將中國最大晶片製造商中芯國際列入貿易黑名單，以及受大陸股市大跌打擊，周一香港恆生指數收跌105.8點或0.43%，為24589.65點，午後一度重挫219點，最低跌至24475點，創下8月10日以來盤中新低。國企股(H股)終場收跌1.21%，為9764.82點。

新「染藍」的藥明生物下挫3.6%，在藍籌股中表現最差。舊經濟類的金融股表現強勁，友邦大漲6%，在藍籌股中表現最佳。

被點名將成美國下一個鎖定封殺的中國企業，中芯國際股價暴跌近23%，在恆生科技股中表現最差。受此拖累，半導體類股走跌，華虹半導體跌14.41%，太睿國際跌10.78%，中電華大科技下挫5.75%。

阿里巴巴與小米首日納入藍籌股，終場分別跌逾3%與1.4%。

汽車股逆勢走高，長城汽車收漲5.45%，比亞迪漲3.72%。

(時報資訊)