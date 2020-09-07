影星周迅是大陸四大花旦之一，演技精湛的她，是首位獲得金馬、金雞、金像獎三金影后的演員，而周迅出道時，她還以靈氣美貌，曾被譽為「落入凡間的精靈」，不過氣質的周迅，近日登上陸綜的穿搭卻大走甜美風，還上演薄紗誘惑，讓部分網友看不習慣。

周迅演技精湛的她，是首位獲得金馬、金雞、金像獎三金影后的演員。（圖／本報系資料照片）

45歲周迅擁招牌巴掌臉和精緻五官，氣質出眾的她，穿搭也很有自己的想法，總是走簡約俐落風的周迅，這回登上陸綜《樂隊的夏天2》時，她則頭頂蝴蝶結、身穿黑色圓點薄紗上衣、皮短褲，腳穿透膚絲襪，大走暗黑系搖滾風。

周迅還在微博曬照，並貼上笑臉發文：「新造型，怎麼樣！」女神有顏值就是任性，但周迅的突破穿搭卻讓部分網友看不習慣，紛紛留言：「還我人間精靈」、「想念周公子」，不過也有粉絲力挺直呼好看「迅什麼造型都可以駕馭」、「髮型太可愛」。

周迅是著名的巴掌臉美魔女，不過她在前年接受陸媒專訪時，周迅就曾坦言有意識到自己的衰老，她還一度為此愁眉苦臉，周迅還打趣說：「我真的早上起來坐在沙發上就開始哭」，而她事後慢慢接受年紀的事實，周迅才漸漸看開、變得坦然，並強調：「你可以鄙視某個人的人品，但鄙視衰老是不客觀的。」

(中時新聞網)