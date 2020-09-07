加州森林大火燒不盡，又有新的野火冒出，讓消防隊員疲於奔命。加州政府的林業與火災防護部門6日宣布，5日上午新竄出，燒掉超過7050英畝（約28.6平方公里）的新野火，禍首竟然是寶寶性別揭曉派對使用的煙火裝置。

該部門表示，5日上午10點23分，南加州優凱帕的艾爾多拉多牧場公園冒出火苗，然後一路向北竄燒，一切都是性別揭曉派對上使用的發煙裝置引起。在乾燥的條件和火災天候助長下，火勢不多久就演變為大型野火，當局已疏散3千人。

加州政府表示，「對於因輕忽或非法活動，而釀成這場火災者，可能會被要求在財務上和刑事上負起責任。」

超過1萬2千名打火弟兄，目前仍在加州的22場大型火場奮戰。

美國近年風行寶寶性別揭曉派對，準媽媽在做超音波掃描後，要求不要當面告知寶寶性別，而是把答案寫在紙上放入信封，交給值得信賴的親友，然後辦派對，在準爸媽與親友面前揭曉，給大家驚喜。

這次闖禍的派對，可能是爆破煙火機關時導致火災，過去在亞利桑那州發生過類似事件，森林大火燒了一星期。

(中時 )