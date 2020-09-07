科妍（1786）受惠長效一針劑型關節腔注射劑第二季獲國內健保給付，帶動8月營收以7019萬元，改寫歷史新高，年成長率高達118%，預期隨著歐洲、中國及俄羅斯等各大經濟體陸續解封，第四季業績將恢復成長軌道。

科妍表示，8月台灣及中國大陸客戶穩定進貨，為帶動長效一針劑型關節腔注射劑銷售，該公司與客戶通路商聯手在各大醫學中心舉辦產品發表，行銷策略奏效，推升各大醫院進藥需求，後市十分看好。

此外，目前防沾黏產品玻達癒，在台灣銷售亦十分順利，上市二年穩居台灣凝膠劑型產品市佔第二，未來將持續擴大市佔率，並以凝膠劑型同時適用於傳統外科手術及微創手術之優勢，搭配科妍獨步全球的CHAP技術，創造出防護性佳及不易位移的產品特性，目前正持續擴大台灣市場銷售，並透過防沾黏產品的行銷策略，將市場整體需求往上提升。

至於中國法思麗皮下填補劑的需求也隨著大陸經濟活動迅速恢復，在出貨數量有顯著增加，未來雙方除了在中國市場持續合作，中國的合作伙伴高德美公司(Galderma)也有意將科妍法思麗產品推廣到全球。

科妍表示，該公司是目前全球唯一擁有皮下填補劑單相凝膠劑型及雙相顆粒劑型技術的透明質酸皮下填補劑生產技術，已取得皮下填補劑市場戰略性地位，長期而言，可獲得國際大廠青睞，成為其進軍醫美市場之最佳利器。

科妍表示，除了台灣外，今年中國及美國全球二大市場的佈局，也有斬獲。目前一針及三針劑型關節腔注射劑和膀胱灌注液與策略夥伴泰宗公司簽訂在中國的獨家總經銷合約後，雙方已緊密合作進行產品銷售許可查登作業。

另外，美國一針劑型關節腔注射劑市場的經銷通路客戶，受惠新廠今年通過ISO及GMP查廠的結果滿意，目前已做好因應美國FDA查廠的相關準備，預期未來隨著中國及美國客戶查登的進展及具體可行的市場計劃，將可營運帶來跳躍式的成長。

(工商 )