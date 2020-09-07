晶華酒店衝刺秋節營收，自9月18日至10月4日推出一連串的餐飲活動炒熱過節氣氛，超人氣的自助餐廳--栢麗廳在活動期間會網羅八國醬料、共計20多款燒烤料理，推出全球「夯」肉宴，以加料、加量、但不加價的方式，讓食客大啖世界級的烤肉大餐並量身打造五星夯肉熟食外帶餐以及多款嚴選肉品禮盒，強化美食外帶市場布局。

擁有超高人氣的栢麗廳將自9月18日至10月4日推出「全球「夯」肉宴」，消費者可以省去準備以及料理食材的時間，也不必擔心戶外烤肉時天氣變化等諸多問題，輕鬆的在自助餐檯上大快朵頤。主廚團隊匯集多款嚴選烤物，透過嫻熟的技巧搭配火山石進行燒烤，展現出誘人烙痕與獨特的香氣，豐美肉品包括美國肋眼牛肉、小戰斧牛肋排、德國豬腳、豬肋排、巨無霸香腸、蜜汁火腿，海鮮部分則包括巨型花枝、現流巨魚頭、長槍烏賊、三點蟹、每日現流鮮魚、旭蟹、櫻花蟹、牡蠣、天使紅蝦。

另有來自台南玉井的珍珠玉米、新竹關西水蜜桃番茄、小農栽種的迷你紅蘿蔔、關廟鳳梨…等蔬菜，健康與美味同時兼具。主廚團隊同時精選八國嚴選刷醬相佐，可以選擇台式沙茶烤肉醬、日式照燒醬、泰式沙嗲醬、韓式辣味噌醬、美式BBQ烤肉醬、德式芥末醬、義式青醬、以及墨西哥莎莎醬，分別搭配不同肉品、海鮮或蔬菜，嘗來讓整體風味更為上乘。

晶華酒店持續耕耘美食外帶市場，致力為消費者提供更多的美味選項，迎接中秋佳節應景推出的五星夯肉熟食外帶餐，是由法籍主廚諾爾親自監製，可選擇重達3.5公斤重、媒體評比冠軍的「爐烤美國特選級肋眼牛肉」，或是2.5公斤重的「爐烤美國極佳級戰斧牛排」，搭配自製「松露薯泥」、「爐烤時蔬」，以及「波特紅酒醬」、「手工芥末籽醬」，每組6,800元起，可供四到六人食用。

晶華也貼心為喜愛自己動手享受近距離直火炭烤樂趣、卻無暇採買食材的消費者備妥了多款ROBIN’S GRILL嚴選牛排禮盒，由ROBIN’S餐廳的行政主廚-陳春生主廚精選包括油花細緻、肉香味美的「鹿兒島黑毛和牛」，以及經典頂級牛排代表「美國極佳級肋眼牛排」，推出兩款嚴選肉排禮盒，二至六片裝，每份3,800元起。

另有可供四人食用的組合式禮盒，包含匯集美國極佳級肋眼牛排、美國肩胛肋眼燒肉片、美國去骨牛小排燒肉片、美國翼板燒肉片的嚴選牛組合，以及丹麥戰斧豬排、松阪豬燒肉片、梅花豬燒肉片、五花豬燒肉片的嚴選豚組合，與可供六人食用的嚴選夯組合，內容有美國極佳級肋眼牛排、丹麥戰斧豬排、松阪豬燒肉片、梅花豬燒肉片、美國去骨牛小排燒肉片、美國翼板燒肉片，讓您無論是在家自行烹調、或送禮，都是您不可錯過的佳節首選。

(中時 )