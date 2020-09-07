大學開學在即，高雄輔英科大引進「設計思考」的教師培訓課程，積極將設計思考融入教育課程，翻轉舊有的教學與學習觀念，並刺激校園創新，讓輔英的老師們都能成為課堂裡的教學設計師，帶給學生們不一樣的學習策略及環境。

輔英科大校長顧志遠表示，面對快速變化、創新的新世代，傳統觀念的「傳道、授業、解惑」已經無法滿足時代需求，台灣教育面臨學習意願低落及教育資源落差的問題，都應積極面對將其解決，因此校方大力推展「設計思考」的教師培訓課程，開學前在各系所舉辦不同的設計思考研習課程，教師也熱烈參與，為教學創意加值，開啟校園新視野與新能量。

高雄輔英科大引進「設計思考」的教師培訓課程，積極將設計思考融入教育課程，翻轉舊有的教學與學習觀念，並刺激校園創新。（輔英科大提供／洪浩軒高雄傳真）

輔英科大教務長林雅菁指出，想要什麼樣的未來，就要教出甚麼樣的人才，如何透過設計思考，展現教育新貌，身為教育工作者，也應該同步具備設計思考的思維，才能在不斷變遷的教育環境，提供學生們創新且有效的學習，讓學子們不斷進步。

共同教育中心日前舉辦「教學品保暨各學群創新教學會議」，主任鄭富春運用「課程設計曬衣繩」帶領老師們自我檢核課程計畫核心要素，運用設計思考找到教學現場所遭遇的困境，從同理心、使用者為核心、滿足使用者需求的理念，一步步讓老師們從共同討論中，找出問題癥結，並設計出解決問題的具體行動。

(中時 )