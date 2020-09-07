中職下半季大約進行一半賽事，除了富邦悍將打29場，其他3隊都是31場。領先的富邦悍將與居次的樂天桃猿無勝差，第4名中信兄弟也只落後1.5場，戰績空前緊繃，排名隨時會變動，尤其周五起的富邦、樂天3連戰應該是關鍵。

各隊中以樂天的近況最好，目前4連勝，主要是打擊戰力有發揮，洋投霸能、卡本特亦保持穩定，本周新洋投曼恩開箱結果如果令人驚豔，猿隊後勢看漲。

富邦上周2勝3敗，先發投手邦威、索沙、江國豪都算稱職，老將羅力能否恢復水準是關鍵，而新洋投奇優拉尚未亮相，也值得觀察。

統一最近4連敗排名掉到第3，不過也只落後富邦、樂天半場勝差。投手戰力不夠穩定是連敗主因之一，新洋投猛威爾、泰迪在一軍出賽沒幾場，必須趕快適應新環境。

中信兄弟雖仍墊底，但上周3勝2敗，狀況逐漸回升，洋投德保拉、米蘭達、羅傑斯都拿下勝投，儼然形成三本柱。新來的雷艾拉將與在二軍調養的萊福力爭第4個洋將名額，再加上即將歸隊的黃恩賜，象隊先發輪值最完整；何況象隊已拿到上半季冠軍，可以從容調整戰力。

明天起富邦、統一先進行2連戰，後天起輪到中信、樂天2連戰。11日至13日的3連戰則是中信對統一、樂天對富邦，每場比賽的結果都可能牽動排名，下半季的競爭空前激烈。

(中時 )