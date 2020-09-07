外交部與國防安全研究院9月8日至9日將舉行「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」，來自各國共20位官員及學者以視訊參與對談。外交部表示，會中聚焦討論後疫情時代區域安全議題。我國政府期盼透過與相關各方共同強化合作與對話，齊力維護與促進印太地區的和平、安全與繁榮。

外交部發言人歐江安表示，凱達格蘭論壇將在台北君悅酒店舉行，為因應全球疫情，論壇將以「半視訊」方式進行，邀請重要貴賓開幕致詞，並與區域相關國家的現任與卸任官員，以及學者專家透過視訊方式，共同聚焦討論後疫情時代區域安全議題。

會議將聚焦後疫情時代地緣政治的變化，疫情對亞太安全的衝擊與影響，以及台海、南海安全、全球公衛安全與經濟安全等議題。美國前國家安全顧問H. R. McMaster與陳建仁前副總統將分別發表專題演講。

此外，日本參議員Matsukawa Rui、眾議員Makishima Karen、美國國務院前亞太助卿羅素、澳大利亞聯邦眾議員Andrew Laming、波蘭科學院院長Jerzy Duszyński等來自美國、日本、英國、法國、波蘭、越南、印度、澳大利亞、紐西蘭、加拿大、墨西哥等國共20位官員及學者，將與我國政經學者專家進行深入對談。

(中時 )