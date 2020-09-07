配合中央9月推動全國路口交安執法，高市府教育局長謝文斌7日一早特意到博愛國小關心學生們上學時的交通安全問題並慰問導護志工執勤的辛勞，在博愛國小擔任導護志工長達20年的林美玉收到謝文斌送的慰問禮格外開心。

現年74歲博愛國小導護志工林美玉，有3個孩子、5個孫子都在他擔任導護志工期間畢業，20年來風雨無阻，只在前年因為車禍住院3個星期外，其餘時間都善盡職守不曾缺席，為的就是要用媽媽的母愛守護學校每位孩子的安全，能看見孩子們平安高興進入校園，是她每天的動力來源。

林美玉車禍當時左腿打了2根鋼釘，儘管行動不便，必需坐電動輪椅才能行動但是她還是堅持要到學校協勤導護，就是要避免學童們發生與她一樣的意外，她也感謝學校及教育局在課堂上不斷給學生們正確的交通觀念，才能減低意外發生機率，她最大心願希望用路人能夠配合學校交通導護，不搶快，多禮讓。

謝文斌7日在博愛國小關心學生上學時的交通情況，也頒發慰問禮給每位導護志工，謝文斌表示，感謝導護志工每天守護學生安全，也希望各級學校師生、家長及志工，全力投入交通安全維護與教育宣導工作，以上放學安全為己任，讓高雄市逐步減少交通事故的發生，大家都能快快樂樂的出門，平平安安的回家。

(中時 )