台南市政府爭取在大北門區興建「鹽分地帶文化中心」，文化部次長李連權（左一）、台南市長黃偉哲（左二）、立委郭國文（左三）等人7日前往佳里體育公園會勘，考察可能場址。（莊曜聰攝）

台南市政府為平衡區域藝文發展，爭取在大北門區設置「鹽分地帶文化中心」，預估將投入7.5億元經費，興建融合鏡框式舞臺、文學館、書法館、展覽空間的複合功能文化園區，文化部次長李連權、台南市長黃偉哲、立委郭國文等人7日也前往佳里區體育公園現勘場址，李連權也允諾補助先期規畫經費。

南市府文化局指出，大北門區涵蓋佳里、學甲、將軍、七股、西港、北門等6個行政區，歷代文人雅士輩出，形塑出以鹽分地帶為名的文學團體及文化，加上現有逾16萬人口，設立大型專業藝文展演場館有其必要，市府因此提出「鹽分地帶文化中心」新建計畫，爭取中央支持。

文化局初步規畫，鹽分地帶文化中心可做為推動鹽分地帶文學的教育基地，並發掘、結合地方特色，推出觀光旅遊行程，吸引國內外觀光客到訪，藉由觀光人流帶來消費，帶動地方相關產業發展，活化沿海地區發展，預估經費包括主體建築及設備工程6億元、景觀及其他間接費用等1.5億元，共7.5億元。

立委郭國文指出，隨著未來鄰近的南科效應，加上原有的文化素養，相關文化消費力應會逐漸提升，大北門區設置藝文與展演中心是當務之急；市長黃偉哲表示，鹽分地帶文化中心地點仍可討論，市府都會支持，但還是以鹽分地帶6區為主，才不會失去意義。

文化部次長李連權在現勘時也表支持立場，同時他也認為，培養藝文人口與商業人口需要同步進行，在籌備興建之前，相關部門也需培養在地藝文人口、扶植在地藝文團隊等軟實力，在硬體建設完成時才能一次到位，發揮帶動藝文的效果。

(中時 )