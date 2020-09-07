口罩國家隊「加利」公司出包，府院黨領軍重砲齊轟，要求嚴查重懲。但大聲罵完了，政府就沒責任了？既然叫國家隊，隊員出事，隊長、總教練都不需要負責嗎？加利三月即有「前科」、六月已晉「累犯」，至九月事發，陳時中說「這兩天才知道」。國民黨立委吳斯懷質疑，「國家隊還值得人民信任嗎？」。

吳斯懷6日在臉書發文表示，全台不過52家口罩國家隊成員，政府還全面監管，卻依然出大包，美豬即將大舉入關，政府也說要強化邊境查驗、落實產地標示。他並質疑，「口罩可以混充，美豬肉品和內臟不會混充嗎？」他不禁強烈懷疑，這樣的國家隊領導層，真能做好千萬攤商、店家和食品加工廠的美豬管控？

吳斯懷指出，依目前規定，國內豬農不可以使用瘦肉精，為了配合開放美豬進口，農委會開放使用，因此美國進口豬肉含有瘦肉精就合於規定。在輿論的龐大壓力下，農委會只好又說明，「未來不會開放瘦肉精進口，因此國內的豬農拿不到瘦肉精而不會使用」。吳斯懷更批評，「掩耳盜鈴的手法能解決問題嗎？人民還會信任政府嗎？」。

到底「瘦肉精對人體健康會造成何種影響？」若真有重大影響，那麼就應該全面禁止，如果真的沒有影響，那麼就應該全面開放。現在採取的雙標做法等於是，美豬可使用瘦肉精，並賣到台灣，本國豬無法使用瘦肉精，「這種作法合理嗎？」國人的飲食習慣和外國有很大不同，我們完全接受國外的標準合理？「進口產品和國內產品的相關規定，可以雙重標準嗎？」。

對於口罩出包，「加利」負責人林明進則在今天上午向社會道歉，並表示造成社會不安，他真的很抱歉。

(中時新聞網)