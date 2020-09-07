高市推動汙水下水道家戶接管率已達4成5，現階段正推動大寮、仁武、大社等地區的用戶接管工程，未來將延伸至湖內、路竹、林園大寮等地區，目標2038年讓接管率達到100％。

高市推動汙水下水道建設迄今已40年，汙水處理廠有6座。統計至8月止，汙水管線佈設約1549公里，用戶接管率已達4成5、達51萬餘戶。水利局表示，高市污水系統已完成的差不多，未來重點在提升各行政區的接管率。

家戶後巷實施汙水接管工程、前後的環境差異頗大，水溝再也不見髒水、蟑螂老鼠四竄，後窗可直接開啟，透天厝更聞不到化糞池異味。完工後只看得到清潔孔，完全看不到汙水管線。

高市水利局推動家戶汙水下水道接管工程，接管後還後巷乾淨、無異味的空間，頗受好評。（高市水利局提供／袁庭堯高雄傳真）

水利局表示，高市目前已規劃、執行的汙水下水道系統有高雄、楠梓、旗美、大樹、岡山橋頭、鳳山溪及臨海工業區7大系統。每年固定工務預算約15至20億元，針對人口聚集密度高、水源水質保護區兩大條件地區優先規劃推動接管工程，現階段以愛河、鳳山溪、後勁溪上游流域的居住密集地為主。

水利局坦言，早期開發的老舊社區多半有違建問題，導致偏鄉接管率僅2成。正在推動的岡山橋頭地區由於市民接受度高，推動才2年就有超過1成的接管率，估計接管速度不久後就會超過旗山、美濃等地。

台北市推動汙水接管工程歷史比高雄還久，但迄今接管率也只有8成多，水利局計畫在2038年將接管率推升至100％，但面對後巷違建、民生廢油導致管線阻塞等問題，挑戰仍大。

(中時 )