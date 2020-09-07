富邦金控上周5日在衛武營國家藝術文化中心舉辦「2020年愛心志工日」，由滿載愛心的200位富邦同仁陪伴高雄200名弱勢國小學童，完成衛武營音樂、繪畫的一日體驗活動。今年富邦愛心志工日主軸為「藝術平權」，希望增加弱勢孩童接觸藝術的機會，透過音樂、繪畫之陶冶，由孩童與志工攜手打造充滿音樂氣息的「彩繪樹洞」。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控鼓勵員工在工作之餘投入志工活動，每年亦提供兩天公益假給員工。參與志工活動除了能為他人貢獻一份心力，員工也能從志工活動中，獲得一般工作環境所無法累積的經驗與技能。2019年富邦金控志工總參與時數達到50,322小時，換算經濟價值逾4千萬元。

活動當天特別安排學童參觀衛武營國家藝術文化中心音樂廳，一睹亞洲最大管風琴、全台唯一葡萄園式音樂廳的風采。首次踏進衛武營國家藝術文化中心音樂廳的小朋友們，感到既新奇又有趣，除了導覽音樂廳，也邀請管風琴博士劉信宏老師現場進行管風琴示範演奏，並同時分享「劇場禮儀」，包括進入音樂廳需保持安靜、禁止飲食等，藉此培養學童的藝文欣賞素質。

除了管風琴音樂欣賞，本次愛心志工日也特別在衛武營榕樹廣場安排「樹洞彩繪趣活動」，現場演奏的樂隊輔以專業彩繪藝術家團隊的引導，讓學童藉由音樂聯想進行彩繪創作。小朋友在透明棚架搭起如樹洞的畫布上，盡情揮灑想像力，和富邦志工共同完成彩繪作品。

富邦金控致力推動永續（ESG）願景工程，2020年發布升級版的ESG六大策略，調整為永續治理、責任金融、創新服務、環境永續、員工照護及正向關懷，本次愛心志工日即是落實「員工照護」、「正向關懷」策略。富邦透過公益活動打造員工的自我實現，進一步回饋社會、關懷弱勢，發揮企業影響力創造正向循環，持續邁向社會共好的願景。

(工商 )