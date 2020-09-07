配合台塑化（6505）烯烴三廠實施定檢，台塑四寶8月合計營收859.86億元，月減5.98％，中止連2月；其中，僅南亞（1303）在電子材料需求暢旺，銷售飆高支持下，逆勢月增2.1％，台塑（1301）、台化（1326）及台塑化則受到歲修關係，營收月減7~10％。

南亞8月銷售量差增加4.7億元，銷售價差減少0.1億元，8月化工產品因定檢因素致營收減少；而電子材料產品及聚酯產品、塑膠產品則因銷售量增加，營收成長，帶動整體營收優於預期。

南亞表示，8月隨著大陸市場復甦進入旺季，客戶端庫存去化，加上歐洲、日本兩大車載板主力市場需求恢復，且臨近大陸十一假期，筆電、遊戲機等3C產品訂單增加，客戶備貨需求提高，此外，環氧樹脂風電需求暢旺，合併營收達近24個月來新高。

大陸及歐洲地區新能源車銷售將持續增加，預估在儲能、動力、3C家電等應用帶動下，推動電子材料產業持續成長。

台塑8月麥寮有7個廠配合歲修或工檢，加上林園AE廠提前安排歲修，產量減少，各產品銷售量合計比7月減少6.9萬噸。

台化8月也因安排ARO-1小定檢，影響PX及萃餘油回售台塑化，合計減少5.4億元；PTA-3設備檢修，產銷量減少1.5億元；PP#3定檢雖提前完成，但仍減少售量，影響0.7億元。

台塑化8月營收301.69億元，月減10％，年減43.6％。其中，8月原油平均煉製量32.4萬桶/日，比7月平均煉製量37.7萬桶/日，減少5.3萬桶/日；烯烴事業隨烯烴三廠自8月11日起實施定檢，8月平均產能利用率70％，比7月97％為低。

(工商 )