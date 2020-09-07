沃旭能源7日宣布，將擴大釋出40個職缺，號召中部地區優秀人才加入大彰化離岸風場運維團隊，也是北漂青年回家工作的絕佳機會。 沃旭能源團隊本周六9月12日也將參加由彰化縣政府以及台中市政府舉辦的就業博覽會，與本地優秀人才面對面，詳細說明人才需求以及職缺詳情。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，離岸風電蓬勃發展，不僅為台灣供應商帶來龐大商機，更為台灣年輕人才提供過去沒有或非常少見的工作機會，其中離岸風場運維，更是一種全新型態的工作選擇。加入大彰化離岸風場運維團隊，不但能享有外商企業完整福利及多元職涯發展，更能和全球離岸風電菁英共事，站在推動台灣甚至亞太離岸風電發展及能源轉型的最前線。

沃旭指出，離岸風場生命週期長達30年，包含開發、建造、運維、除役階段，不同階段分別需要不同專業背景與經驗的人才。沃旭除了正在全力招募高壓設備、風場設施、風機運維等三類工程師共25名職缺，本次在就業博覽會上更新增招募電力系統監控工程師、風機技術支援主任、監控系統與資安人員、風機採購及維護保養合約經理、技術專案經理、廠務經理、物流倉儲人員等15名，總計40個職缺，為彰化和台中創造優質就業機會。其中運維工程師預計於2021第一季前加入，其他人才則期望於2021年第二季前到位，打造大彰化離岸風場運維菁英團隊。

沃旭能源在全世界擁有超過26個營運中的風場，在2016年選擇將亞太總部設在台北， 以在歐洲近30年開發、建造和運維離岸風場的經驗，將在彰化外海建造大彰化東南及西南第一階段離岸風場。在風場運維方面，沃旭能源將在台中港投資興建全新運維大樓，並且打造第一艘台灣籍運維作業船（service operation vessel, SOV），引進世界級風場運維技術和經驗，並且培育新世代風電人才。

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