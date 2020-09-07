羅友倫故居擁有「天母最後一塊綠玉」的美名，雖為歷史建築，但卻荒廢數十年，形同鬼屋廢墟，最終決議，本月將進行緊急搶修，預計2022年底前完成。（摘自吳思瑤臉書／張穎齊台北傳真）

「羅友倫故居」位於北市士林區中山北路七段的天玉里內，是天母地區碩果僅存的國軍高級將領官舍，擁有「天母最後一塊綠玉」的美名，雖為歷史建築，但卻荒廢數十年，形同鬼屋廢墟。立委吳思瑤、北市議員黃郁芬邀國防部及北市文化局等單位會勘，本月將進行緊急搶修，預計2022年底前完成，恢復往昔風華。

羅友倫是陸軍二級上將，國民政府遷台後首位陸軍官校長，也是先總統蔣中正的愛將，雖然羅的故居周遭地勢寬闊平坦、生態保存良好、綠意盎然，但故居本體卻荒廢逾20年，年久失修，在「天母綠玉聯盟」的爭取下，終於在2015年8月10日，由北市文化局登錄為歷史建築。

黃郁芬指出，天玉里長潘錦雄積極向國防部爭取認養成功後，率領著里內志工，著手開始整理環境，鋪上草皮，種植各式花卉、設置碎石步道，花了1年多時間打造成後花園小森林，提供民眾休憩參觀，才有機會親近這片庭園；但最令大家掛心的是，仍閒置的故居主體，卻不知何時才能開始修復。

由於故居建築物及附屬建物屋頂有漏水問題，經會勘後，決議由國防部政治作戰局協助籌措經費進行改善，文化局溫資委員也在8月27日審議核准，本月進行緊急搶修。

吳思瑤說，國防部非常歡迎北市府提出合理的撥用計畫，只是沒想到等北市府的回覆，一等就是2、3年，如今由國防部自行扛下，明年4月將委外提出修復活化再利用計畫，並向文化部爭取補助，2022年底將完成整體修復。她並酸「北市府不用再踢皮球了。」

(中時 )