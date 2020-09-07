嘉義市長黃敏惠（中）說明市府印製國產豬肉、國外豬肉產地2種標示貼紙，提供業者張貼。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（中） 率市府團隊、學校團膳業者共同宣示愛用國產豬肉。（廖素慧攝）

嘉義市議長莊豐安（右）、議員、衛生局長張耀懋（左）討論食安自治條例修正案。（廖素慧攝）

含萊克多巴胺美豬進口爭議延燒，嘉義市政府增訂食安自治條例罰則修正草案，藍、綠議員各有贊同、反對聲音，但7日仍通過議會一讀，排入本周議程；市長黃敏惠下午到大賣場張貼肉品來源標章，重申「嘉義市不得檢出」的立場。

黃敏惠偕學校團膳業者嘉德、趙任專及大賣場業者共同宣示愛用國產豬，並督促業者張貼「豬肉產地」標示貼紙，務必標示清楚肉品產地來源，嘉義市即日起加強稽查輔導轄內所有食品業者正確標示豬肉原產地，比對進貨憑證資料，確認業者標示的正確性。

黃敏惠說，市府已印製2種貼紙供業者使用，使用國產豬肉就張貼「本店均使用國產豬肉」標示，使用進口豬肉要張貼清楚寫明來源國的標示。

並函文請本市各醫院、護理之家、產後護理之家、長照機構、社區關懷據點、花甲食堂、委託安置機構、公共托嬰中心、提供準公共化托嬰服務之保姆等單位，優先採購國產肉品。

黃敏惠表示，即日起至今年12月31日是第1階段輔導期，衛生局輔導食品業、餐飲業、夜市、攤商等業者自主管理，明年1月1日起第2階段加強稽查期，若查獲標示不實違規者，將依違反《食品安全衛生管理法》，處4萬元以上400萬元以下罰鍰。

市衛生局送審議的《嘉義市食品安全管理自治條例》修正案，轄內販售的豬肉及「以豬可食部位為原料之食品」，不得檢出乙型受體素，若違反「處罰3萬至10萬元罰鍰」。

民進黨議員蔡文旭說，若有業者在嘉義市被檢出含瘦肉精是符合中央規定的容許標準，卻要被地方裁罰，會與中央的食安母法抵觸，根本無效，建議衛生局收回此修正案，可以加強推廣台灣本土豬認證標章，安定民心。

國民黨議員鄭光宏說，大法官738號釋憲對於電子遊戲場距離學校的限制案，做出地方自治條例與中央母法不抵觸的解釋，可見本市食安自治條例修正案未必會抵觸母法，市府修訂食安條例為市民的食安把關，應該被支持。

市衛生局長張耀懋說，修正案若獲議會通過，要送交衛福部核定，台中有類似的自治條例，未必會與母法抵觸，修法是展現嘉市守護食安的決心。

(中時 )