科妍(1786)8月台灣及大陸穩定進貨，單月營收7019萬元，年增118%，創單月歷史新高。隨著歐洲、中國大陸及俄羅斯等各大經濟體陸續解封下，科妍預期第四季會恢復過去成長軌道。

科妍長效一針劑型關節腔注射劑第2季獲台灣國內健保給付，推升各大醫院進藥需求，後市看好，而在防沾黏產品玻達癒方面在台灣銷售順利，上市二年穩居台灣凝膠劑型產品市佔第二，未來將持續擴大市佔率，未來將持續擴大台灣市場銷售，並透過防沾黏產品的行銷策略，將市場整體需求往上提升。

至於在中國大陸方面，法思麗皮下填補劑的需求也隨著大陸經濟活動迅速恢復，在出貨數量有顯著增加，大陸的合作伙伴高德美公司(Galderma)也有意將科妍法思麗產品推廣到全球。科妍是目前全球唯一擁有皮下填補劑單相凝膠劑型及雙相顆粒劑型技術的透明質酸皮下填補劑生產技術，已取得皮下填補劑市場戰略性地位，長期而言，可獲得國際大廠青睞，成為其進軍醫美市場之最佳利器。

科妍在主要全球前二大醫藥市場中國大陸及美國的佈局，今年也有斬獲，主要產品包含一針及三針劑型關節腔注射劑和膀胱灌注液與策略夥伴泰宗公司簽訂在中國大陸的獨家總經銷合約，雙方緊密合作進行產品銷售許可查登作業；美國一針劑型關節腔注射劑市場的經銷通路客戶，針對科妍新廠今年通過ISO及GMP查廠的結果滿意，認為科妍的生產及品質系統，已做好因應美國FDA查廠的相關準備。未來隨著中國大陸及美國客戶查登的進展及具體可行的市場計劃，將可為科妍的營運增添新的動能。

(時報資訊)