瑞信證第21屆亞洲科技論壇（ATC）聚焦在5G加速落地、雲端運算主流化和經濟全面復甦3大主題，科技產業在疫情下逆勢成長，瑞信證直言，科技股行情可望延續，明年料迎來強勁反彈。

瑞信亞洲太區科技研究部門主管 Manish Nigam 指出：「疫情影響人們日常生活的同時，也大幅衝擊了企業營運模式。疫情之下，企業被迫採取大規模遠端辦公，帶動相關基礎設施和居家辦公前端設備的需求。隨著教育和娛樂逐漸走向居家消費模式，相關設備的投資亦同步增加。」

展望亞洲科技產業前景，Manish認為， 隨著下半年部分利多因素消耗殆盡，產業表現會面臨週期性風險。但在 5G、資料分析、雲端計算和資料中心等相關主題的帶動下，科技股依然具備良好的長期投資價值。Manish也提醒， 疫情持續蔓延以及中美緊張關係進一步升溫對經濟帶來的負面影響， 仍將是影響亞洲科技產業表現的主要風險。

瑞信證指出，連網裝置和影音應用爆發式增長、遍地開花的企業雲和消費雲服務，以及人工智慧（AI）資料分析的快速發展推動全球雲IT基礎架構支出持續擴大。預計到2022年，全球雲端IT基礎設施支出將達到890億美元，2019年至2022年間的複合年均增長率可達10％。相較之下，傳統IT基礎設施同期支出預計將穩定維持在每年650億美元左右。瑞信臺灣證券研究主管、亞洲半導體分析師 Randy Abrams 表示：「上述長期趨勢將帶動超大規模資料計算平臺的支出，目前超大規模營運商每年的收入增長在40以上，資本性支出占營業現金流的40%，且絲毫沒有下降的趨勢。」

Randy更一步指出，全球半導體產業將受惠於雲端需求急劇增長的趨勢。預計中央處理器、圖像處理器和加速器的市場規模可望達到900美元，未來增速可從原先每年3%至5%提高到10%至15%。無廠半導體公司、記憶體和積體電路設計領域的龍頭企業以及主要晶圓代工廠將迎來更多發展機會。

(時報資訊)