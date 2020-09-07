致伸(4915)公布8月份合併營收為新台幣59.3億元，較7月份的57.5億元成長3%，為公司今年單月營收的次高紀錄。

公司表示，消費者日常外出活動受於疫情限制，居家辦公、娛樂成為生活必須品項提升的重點，家用娛樂音響系統帶動8月份營收向上走高，且需求能見度仍可持續至第四季。

致伸重申，對於下半年營運逐季成長趨勢有絕對的信心，無論從成本結構及獲利方面皆可望較上半年大幅提升，隨著疫情趨緩更待車用、商業用、工業用相關新案量產為公司挹注下一波成長的動能。

(時報資訊)