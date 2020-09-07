《業績-電子零件》致伸8合併營收59.3億元 今年次高 17:222020/09/07 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 致伸(4915)公布8月份合併營收為新台幣59.3億元，較7月份的57.5億元成長3%，為公司今年單月營收的次高紀錄。 公司表示，消費者日常外出活動受於疫情限制，居家辦公、娛樂成為生活必須品項提升的重點，家用娛樂音響系統帶動8月份營收向上走高，且需求能見度仍可持續至第四季。 致伸重申，對於下半年營運逐季成長趨勢有絕對的信心，無論從成本結構及獲利方面皆可望較上半年大幅提升，隨著疫情趨緩更待車用、商業用、工業用相關新案量產為公司挹注下一波成長的動能。 (時報資訊) #致伸 #系統 #娛樂 #月份 #業績 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《業績-半導體》旺宏8月營收31.54億元 前8月創同期新高 14:322020/09/07 財經 《業績-光電》8月營收寫近1年新高 玉晶光Q3續可期 16:312020/09/07 財經 《業績-光電》旺季帶動 華宏8月營收創近5年來單月新高 16:312020/09/07 財經 《業績-電腦設備》研華8月營收續雙降 Q3高檔修正 16:482020/09/07 財經 《業績-電子零件》台光電8月營收創新高 今年樂觀 08:352020/09/07 財經 《業績-營建》海悅8月營收續締新猷 15:402020/09/07 財經 《業績-文創》華研8月營收年減逾28％ 商演增溫添動能 14:492020/09/07 財經 《業績-半導體》雍智8月營收衝新高 Q3續締新猷有譜 07:442020/09/07 財經 《業績-半導體》景碩8月營收登同期高 H2拚逐季揚 08:182020/09/07 財經 《業績-電腦設備》圓剛8月營收再飆新高 17:392020/09/07 財經 財經熱門新聞 1張43萬台積電很貴？美媒3理由分析後大驚 - 即時 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 陸IC設計拚國產化 EDA是天險 - 產業財經 - 旺報 度小月 雄獅大砍實體門市 年底前「一周關一家」 - 財經 美股狂殺 暴雨又來了？老謝爆未來2個月「致命關鍵」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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