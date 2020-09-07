代理摩斯漢堡的安心（1259）因應數位消費市場需求龐大多變，宣布攜手母公司東元集團旗下公司，合資創立安惠資訊公司，藉此加強數位轉型，全面提升科技服務轉型，建置多元數位數據系統，以帶給消費者更安心、便利、優質的服務體驗。

安惠資訊為合資企業，投資者包括東元集團旗下系統集成公司東捷資訊（6697）、人力派遣訓練公司東慧、經營料理教室ABC Cooking Studio的愛必食，實收資本額2000萬元、其中安心持股55％，今（7）日召開第一次發起人會議。

安心指出，創立安惠資訊的目的是為更符合當前消費市場趨勢，以3Q創新策略中商品、服務、環境品質思維積極拓展數位轉型。公司設有專案管理、應用系統、硬體維護與支援部門，致力提供連鎖流通業資訊系統的研發設計與系統整合。

安心領先業界將自動點餐設備、送餐機器人陸續導入門市，2016年便推出「MOS Order」App，以數位訂餐節省消費者等待時間。近期更整合MOS App送餐系統，導入52台電動環保機車投入外送市場，布局更完整的服務面向。

安心表示，摩斯漢堡「MOS Order」App除增設外送功能、桌邊點餐服務外，近期已整合Line Pay、街口支付、悠遊卡、一卡通等4大電子支付系統，提供消費者多元支付方式。未來將持續強化數位轉型，以提供消費者更安心、便利、優質的服務體驗。

(時報資訊)