「電音女王」謝金燕不僅能歌善舞，出道以來始終維持得相當好的外型與身材，那雙修長美腿更是成為招牌，讓謝金燕成為男生愛慕、女生羨慕的超級紅星，而她2017年復出時也終於開了社群帳號，自此積極更新，跟粉絲保持互動，但她最近突然停止更新了大半個月，昨天再現身，竟瘦成了紙片人。

謝金燕出道以來一直相當低調，直到3年前再復出時決定突破自己，開始玩社群，自此美照不斷，持續分享生活，讓粉絲也很安心，但他上一回分享已經是8月中的事情，當時她呼應台灣防疫的規範，曬出自己的特別款口罩，笑稱這款沒賣不必排隊，此後便沒再貼新照片，如今疫情當前，讓人不免有些擔心。

直到昨天(9/6)，謝金燕終於結束神隱，貼出一張對著大片落地窗的自拍照，只見她穿著一身黑色運動勁裝，上身的短版露腰與下身的短褲設計，讓她的身材展露無遺，網友發現，比起過去的照片，已經很纖瘦的謝金燕又瘦了不少，整個人薄到不行，又小了一號，猶如紙片人。

謝金燕也在po文中證實自己瘦了，透露這兩天連續吃了麻辣鍋，以為吃大餐肯定會胖，但還好沒有，看得出來女神平時自我要求的強度，謝金燕更分享了自己維持體態的秘訣，「美食當下要忍住只吃7、8分飽，確實痛苦又殘忍，但這樣的習慣養成，你會更有口福」，她也曾說過為了要「紅很久」，對身材要求甚嚴，以保證每次登台都是完美狀態，如今疫情影響工作頻率，但謝金燕的自律毫不打折扣，這次現身甚至更瘦了，讓粉絲有些心疼。

(中時新聞網)