民進黨祕書長林錫耀今天宣布新任黨務主管人事，原婦女發展部主任蔡宛芬、網路社群中心主任廖泰翔日前已向中央黨部請辭，轉赴高雄市政府任職。新任婦女發展部主任將由許嘉恬接任，網路社群中心主任則由原青年發展部副主任范綱皓轉任。

民進黨祕書長林錫耀今天在主管會議宣布這波新人事，許嘉恬，1974年生，台灣大學政治研究所碩士、台灣大學社會系社會工作組學士、曾任台灣婦女團體全國聯合會秘書長、以及台灣女性影像學會的常務理事，長期關心社福、婦幼等公共政策，黨政經歷完整，曾任高雄市政府市長室機要、行政院院長室專門委員、民主進步黨婦女發展部主任，對婦女部業務相當熟稔，銜接工作的推動必能勝任。

范綱皓，1989年生，台灣大學建築與城鄉所畢業，過去除了參與2020蔡英文總統競選辦公室社群中心工作、亦曾任民主進步黨青年發展部專員、副主任。擔任青年發展部副主任期間，負責青年部社群相關業務，與年輕世代KOL互動也非常熟悉，對於持續推動民進黨網路社群經營的工作也將可以立即接軌。

(中時 )