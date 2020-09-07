人行道顧名思義就是給行人使用，桃園中壢卻出現不可思議的景象，有網友在臉書抱怨，桃園中壢的人行道占滿障礙物，網友形容，誇張的路霸行徑就像「500公尺跨欄障礙賽」，照片曝光後許多網友傻眼，怒嗆「真的很不要臉」。

民眾放路霸霸佔人行道(圖片取自/桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區)

網友在臉書社團「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」PO出照片，抱怨綠色人行道上，竟被放置許多類似跳馬的障礙物，還不只一個，民眾直接放上「超大路障」，似乎就是要霸占門口的位置，但此舉嚴重影響行人路權，甚至妨礙交通。

照片同時標註「500公尺跨欄障礙賽，比賽即將開始，要報名者，請在下方留言」！網友看到照片，紛紛飆罵「不要臉又無恥」，而且相當自私，「有夠丟臉的誰教的」、「把政府當透明的，不知是那個縣市」、「呆丸日常，我家前面，看的到的都是我專用，敢停車？損毀自行負責，不都是這樣嗎」、「檢舉達人該出動了」。

自私行為掀起熱議，該路段轄區的中壢分局警察表示，已經依《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第1款舉發，可處罰新台幣1000至2400元，同時責令立即改善在案。警察呼籲民眾，不要因為貪圖一時方便，而擺放障礙物占用道路，影響交通安全。

(中時新聞網)