新冠疫情國境持續封鎖，政府無限期禁止旅行業組團赴國外旅遊，及接待來台觀光團體入境，是否持續紓困旅遊業，成為關注焦點。旅行社龍頭雄獅旅遊董事長王文傑今日表示：「不鼓勵紓困，再紓困會被罵」，對於政府持續紓困投下反對票。

出入境旅遊全面停擺，旅行社轉做國旅，雄獅今也公告8月營收3.92億元，雖仍較去年同期大幅衰退83.32％，不過較上月的1.99億元成長近倍。

王文傑表示，過往出境旅遊每年8,000億元商機，如今出不了國，且看起來疫情短期內不會結束，至少一半會轉至國旅，少說也有4,000億元，「大有可為」，旅遊業者想要存活下去，就要面對這個現實，還要轉型轉得夠快，否則只能等死。

王文傑表示，早在疫情發生之初，雄獅就積極轉型，不對境外抱期待，現在的心態是「三不」：不要想境外、不要想紓困與不要想補助，因就算疫情結束，恢復信心也需要很長一段時間，短期內要恢復出境旅遊動能，根本就不可能。

對於政府是否還要紓困，王文傑表示，政府該紓困給旅行社的，一毛都沒少，但適度的發到某個階段，也不太可能無止境發下去，業者要想辦法創造什麼。政府雖然不再對旅行社紓困，但可從改變旅遊環境著手，更健全國內的旅遊環境。

(中時 )