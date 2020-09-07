台灣雀巢積極推廣的「雀巢健康兒童計畫」在台10年來從未停下腳步！除了每年對外倡議兒童均衡飲食，雀巢在校也攜手董氏基金會培訓種子教師，以兩年四學期的教學，讓「健康吃、快樂動」滲透學童日常，成功藉由學習前後測幫助超過11萬名學童變得更健康。今年趁著開學，台灣雀巢董事長兼總經理羅台青率領雀巢志工前往新竹市北區載熙國小，配合新學期「吃全穀顧健康」的教學主題，以五感體驗學習，幫助學童認識全穀、建立健康好習慣。

不吃全穀的孩子過半數！台灣雀巢董事長羅台青化身全穀精靈率志工前進校園

雀巢健康兒童計畫長期贊助董氏基金會「健康吃、快樂動」校園活動 ，根據2019年前測問卷調查顯示，53.8%的國小學童幾乎沒有或很少每天吃到全穀，又近半數的家庭幾乎不會煮全穀飯。「全穀是什麼？為什麼要吃全穀？」是學童們常見的疑問。台灣雀巢董事長兼總經理羅台青表示，「雀巢致力將食物的力量發揮到極致，在提升生活品質的同時，也承諾為下一代的永續作出貢獻。透過雀巢健康兒童的志工活動，帶領員工走入校園，親身參與學童的營養教育，以互動式的情境體驗認識食物。將我們的核心價值Good food, Good life實踐於生活中，一起幫助台灣學童更健康。」

雀巢志工變身全穀精靈帶孩子們透過「五感體驗」，從外觀學習全穀粒。

吃全穀顧健康 五感認識全穀好玩又好吃

載熙國小營養師周幸玉是雀巢健康兒童計畫在新竹市的主要推手也是培訓的種子教師，針對「健康吃、快樂動」的教學，周幸玉認為計畫最棒的地方在於「情境式的豐富教材」；這次雀巢志工攜手董氏基金會前進校園，以「五感體驗」（眼、耳、鼻、手、口）教學，將平常學校午餐常見的全穀粒比喻成還不太熟悉的「朋友」，可以先用視覺、聽覺、嗅覺和觸覺，觀察構造、對照圖表，讓學童認識不同種類、鼓勵他們發揮想像力，就有人說「糙米像是曬黑的白米」、「全小米好像一個可愛的小皮球」、「全燕麥聞起來香香的，像一杯熱牛奶」。最後在味覺體驗上，用全穀飯加入毛豆、紅蘿蔔、海苔捏成飯糰，有學童說自己本來不吃紫米，但是自己包的很好吃，現在就不那麼討厭紫米。周幸玉說，「看到孩子們熱衷學習，就是情境式教學最好的示範！其實全穀是好吃的，只是孩子需要多花一點時間認識跟適應，像這樣的五感體驗更能拉近孩子和全穀的距離。套用在其他孩子常見排斥的食物種類上也適用！」

載熙國小校長陳嚴坤說，「今天看到雀巢董事長親自參與還帶了這麼多志工，能夠一起辦這樣的活動真的很棒！雖然只是短短的一堂課，但我們相信埋在孩子心裡的種子能夠發芽，課堂學習的內容會成為未來健康的基礎。」

雀巢健康兒童在台深耕十年 累積影響超過11萬名學童

台灣雀巢自2010年起在台推動「雀巢健康兒童計畫」，攜手董氏基金會展開「健康吃、快樂動」宣導，實際進入校園並建立一套種子教師培訓模式。十年間計畫深入全台，包含宜蘭、新竹、台中、嘉義、台南等地超過780所小學，總計影響超過11萬名學童。2019年雀巢希望將這股力量推向社會與全台的國小學童，在「健康吃、快樂動」價值上發展了10大 HEHE關鍵指標（HEHE=Healthy Eating Happy Exercise），包含「喝足2份乳品」、「吃早餐」、「天天5蔬果」、「多吃全穀」、「運動超過30分鐘」、「喝足1500 C.C.的水」、「餐前洗手」、「不吃零食」、「睡足8小時」、「3C少於1小時」。鼓勵學童落實10大HEHE關鍵指標於每一天，就能有效打擊兒童肥胖。

(中時新聞網)