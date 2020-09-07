臺北市勞動檢查處處長江明志於日前率同仁，會同勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心、新北市政府勞動檢查處及臺北市政府工務局新建工程處前往「中正橋改建工程」實施聯合輔導稽查，檢視現場安全衛生設施執行情形，並提出缺失事項及建議改善方式，要求工程主辦機關確實督導施工廠商強化安全管理作為。

江明志指出，金額超過新臺幣22億元的中正橋改建工程，是跨越臺北市與新北市的重大公共工程，其中包含舊橋拆除與整建、高達50公尺的鋼拱橋及跨越新店溪的艱困施工段，且在既有的橋樑及道路上施工，作業風險高，如未有效的安全管理，極易發生墜落、倒崩塌、物體飛落、感電、溺水、被撞等重大災害。

勞檢處平時已針對該工程實施檢查，這次聯合輔導稽查目的，除再檢核施工團隊是否依丁類危險性工作場所評估計畫辦理，以強化自主管理效能，並促使主辦機關依職業安全衛生法第5條之規定，落實工程規劃設計及施工風險評估之缺失改善，及要求監造單位依據加強公共工程職業安全衛生管理作業要點規定，確實執行安全衛生事項之監造查核。

勞動局長陳信瑜表示，臺北市目前有許多重大公共工程刻正執行中，為提升公共工程之職業安全衛生水準，避免發生職業災害，除依臺北市深根職安4年計畫辦理，加強與市府各機關之橫向聯繫及合作，並由勞檢處實施「勤查重罰」之減災策略，以督促事業單位落實勞工保護之責，塑造無災害的工作環境與安全文化，做為民間工程之表率。

(工商 )