GIS-KY業成（6456）7日公佈 2020 年 8 月份自結合併營收為106.55億元，較前一月份增加7.01%，較去年同期減少2.66％。

展望第三季，IT產品需求平穩，法人預估，業成本季營收和第二季相當，毛利率持平，營運可望維持在高檔。

業成7日股價下跌2.59％作收，收盤價131.5元，成交量約5199張。

(工商 )

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