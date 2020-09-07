◎台中今年最大場！振興就業博覽會9／12世貿登場

台中市今年首場現場大型就業博覽會「職缺3000 振興就業博覽會」，將於9月12日在台中世貿2館盛大登場。現場將設置風能產業、回流台商、高薪職缺、無煙囪產業、在地企業等5大特色招募專區；邀請63家優質企業提供逾3600個職缺，包括高階技師、品管主管等職缺起薪更上看7萬元，歡迎求職民眾把握機會。

◎雄獅攜手澎管處 力推秋冬澎湖行

新冠肺炎疫情未歇，觀光局宣布無限期延長出國禁令，6月解封後國人開始瘋國旅，澎湖成為台灣最熱門的「類出國」旅遊度假目的地，7月入境旅客人次突破29萬人，8月份入境旅客人次更創新高，達到29萬9,544人，創下歷年單月新高，較去年同期成長將近9成，9月起進入秋冬季節，澎湖旅遊依然熱度不減。

◎釣客遭瘋狗浪襲緊抱冰箱 落海瞬間「人生跑馬燈都出現了」

宜蘭縣頭城大溪漁港今日上午傳出10人遭瘋狗浪捲入海中意外，目前已有4人死亡，幸運生還的51歲蔡姓男子表示，當時共有3波浪，第3波瘋狗浪來得又急又快，釣客們反應不及，一起被捲入海中，他當下立刻抱住旁邊一個行動冰箱，在海上載浮載沉10分鐘才被救起，直呼「當下人生跑馬燈都出現了，自己真的很幸運」。

◎電動機車市場大震撼 全台首部平價快充電動機車問世

在節能減碳趨勢下，電動機車市場已成兵家必爭之地，能海電能科技7日盛大舉辦全台首部輕型快充電動機車EV-50上市發表會，宣布搶進市值超過百億元的電動機車市場，台中旗艦店也同步開幕，現場賀客雲集，能海電動科技營運長盧關仁也坦言，以對手1／2價格切入市場，就是希望快速搶佔市佔率。

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(中時新聞網)