頭屋鄉45歲男子6日下午到廟裡拜拜，突然全身發抖口吐白沫，嚇壞一旁參拜的香客，並立即報警求助，警、消火速趕到現場，警方並沿途協助救護車送醫急救。

苗栗警察分局頭屋分駐所警員賴沛誠6日下午1點半，接獲民眾報案，趕抵現場後發現該男子身體不斷顫抖、口吐白沫，立即通知苗栗縣消防局，由救護人員現場初步急救後，警方協助護送救護車至醫院急救，經搶救後生命跡象恢復穩定。

男子的妻子向警方表示，先生本身患有癲癇疾病，中午前往廟裡拜拜，沒想到會突然發作，經醫生說明急救後身體安全無虞，頓時卸下心中擔憂，頻向警方及救護人員致謝。

苗栗警察分局長賴銘助表示，對同仁本於同理心積極協助男子就醫深感肯定及讚賞，同時呼籲民眾平時要隨時注意家中成員身體狀況；如有發現有人身體不適路倒需緊急就醫時，務必保持冷靜、不要慌張，可以立即撥打「119」請救護車前往協助就醫，必要時警方也會派員前往協助。

(中時 )